Промежуточная явка на региональных выборах во Франции составила около 23%

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Промежуточная явка на региональных выборах во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 23,04%. Соответствующие данные распространило в воскресенье министерство внутренних дел.

Пока что это самый низкий показатель за всю историю подобных выборов в республике, отмечают французские СМИ.

На Реюньоне, где участки открылись раньше, чем в остальных частях Франции, в 17:00 (16:00 мск) явка составляла 28,93%. В столичном регионе Иль-де-Франс этот показатель достиг к 17:00 (18:00 мск) 21,97%. Самый низкий уровень явки в европейской части страны - в департаменте Мозель (15,06%), самый высокий - в департаменте Вогезы (28,19%).

Голосование в первом туре региональных выборов во Франции началось в воскресенье рано утром. Изначально волеизъявление планировалось на весну 2021 года, но в феврале было отложено до лета в связи со сложной эпидемической ситуацией, вызванной коронавирусом.