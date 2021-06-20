Первый тур региональных выборов во Франции завершился при крайне низкой явке

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Голосование в первом туре региональных выборов завершилось в воскресенье во Франции при рекордно низкой явке на уровне чуть больше 30% от общего числа избирателей. Такое среднее значение дает телеканал BFM со ссылкой на данные службы Elabe, похожие данные приводят и другие источники.

"Уровень явки вызывает сильную обеспокоенность. Наш коллективный труд должен быть сосредоточен на мобилизации французов ко второму туру", - написал в своем Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Точные данные по явке и итогам голосования могут быть опубликованы лишь в понедельник, однако уже в настоящее время институты общественного мнения и службы подводят предварительные итоги.

Эксперты выражают осторожный оптимизм по поводу возможного роста явки во втором туре 27 июня, указывая на возможные причины "провала" в первом туре. Во многих регионах установилась достаточно жаркая погода, кроме того многие департаменты в центральных районах и на севере страны пострадали в субботу от сильных ливней и штормового ветра и пострадавшие от непогоды французы были озабочены в воскресенье восстановлением собственности, а не выборами. В регионах, страдающих от жары, многие могли просто не захотеть стоять в длинных очередях перед избирательными участками, которые неизменно собирались из-за действующих санитарных ограничений, запрещающих присутствие более трех избирателей в помещении одновременно.

По данным Elabe, большинство голосов по стране получили представители партии "Республиканцы" (29,3%), тогда как другая правая партия "Национальное объединение" набрала 19,1% голосов. Левые в лице представителей Социалистической партии, коммунистов и "зеленых" собрали предварительно 34,3%, в то время как кандидаты от партий, входящих в правящую коалицию ("Республика на марше", "Демократическое движение" и "Действовать") на всех получили лишь 10,9%. В целом, как отмечают СМИ, предварительные данные показывают, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен получило меньше голосов, чем предсказывали опросы общественного мнения.

Выборы также были отмечены целым рядом организационных ЧП, о которых писали СМИ. Например, газета Le Figaro сообщила утром, что 40 из 481 участка в Марселе не открылись вовремя из-за отсутствия на месте председателей избирательных комиссий. Мэрия заверила, что проблему удалось быстро решить, однако газета утверждает, что даже через три часа после начала выборов около 10 участков все еще были закрыты. На участке в департаменте Нор, где голосовал глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти, газета La Voix du Nord обратила внимание на отсутствие бюллетеней в пользу кандидата от левых Каримы Делли - их принесли лишь через четыре часа после начала голосования.

Расклад по регионам

Ни в одном из регионов избирательная гонка не завершилась победой какого-либо кандидата в первом же туре. Большое внимание было приковано к северному региону О-де-Франс, где в список от правящей партии "Республика на марше" попали сразу пять членов правительства и где голосовал сам президент страны Эмманюэль Макрон. Данные служб Elabe, Ifop, OpinionWay и других говорят об уверенной победе кандидата от партии "Республиканцы" Ксавье Бертрана, тогда как кандидат от "Нацобъединения" Себастьен Шеню занимает второе место, а представители правящей партии набрали в лучшем случае 9% и не проходят во второй тур.

Еще один "медиатизированный" регион - Прованс - Альпы - Лазурный берег. Французские СМИ на протяжении месяца обеспокоено муссировали опросы, по которым кандидат от "Нацобъединения" Тьерри Мариани выиграет первый тур с огромным отрывом и может претендовать на кресло главы регионального совета. Однако предварительные данные показывают совсем незначительное преимущество над действующим главой совета Рено Мюзелье ("Республиканцы"), оба набрали около 35%.

В столичном регионе Иль-де-Франс также уверенно лидирует его действующая глава Валери Пекресс, которая в прошлом состояла в рядах "Республиканцев", а теперь представляет собственное движение "Свободные!". Один из ведущих политиков "Нацобъединения" Джордан Барделла занял по итогам первого тура в этом регионе вторую строчку с 13% голосов.