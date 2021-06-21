Пашинян объявил о проведении митинга своих сторонников в Ереване

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, партия которого, по предварительным данным, лидирует на внеочередных парламентских выборах, призвал своих сторонников на митинг в понедельник вечером на Площади Республики в Ереване, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат".

"В 2018 году мы сделали "бархатную революцию", а сейчас народ дал нам "стальной мандат", что означает, что мы делаем "стальную революцию". Поэтому созываю всех наших сторонников в 20:00 (19:00 мск) собраться на Площади Республики", - сказал он в ночь на понедельник в штабе своей партии "Гражданский договор".

В Армении 20 июня состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК после обработки данных почти половины участков, партия Пашиняна лидирует, набрав около 58% голосов, у блока бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения", которого называли основным оппонентом Пашиняна в ходе этой кампании, около 19%. Пашинян приехал в штаб своей партии и заявил, что уже сейчас понятно, что его партия получит большинство в парламенте. Он добавил, что намерен на днях начать политические консультации "со всеми здоровыми силами, которые приняли участие в выборах, для того, чтобы понять их видение политической жизни Армении и консолидации общественного потенциала".

В первый раз Пашинян пришел к власти на фоне массовых протестов в 2018 году. Тогда, под давлением митингующих, действующий премьер-министр, экс-президент Серж Саргсян ушел в отставку. Парламентское большинство 8 мая избрало Пашиняна новым главой кабмина.