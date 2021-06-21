Bloomberg: США смогут отменить санкции по Венесуэле только после демократических изменений

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут изменить свое отношение к Венесуэле и ее президенту Николасу Мадуро только после того, как он пойдет на политические шаги по демократизации страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США, который добавил, что без выполнения этого условия американская администрация оставит нынешние санкции в силе.

По его сведениям, американские власти могут пересмотреть свою позицию по взаимодействию с Мадуро, если тот будет взаимодействовать с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо для разрешения политического кризиса в республике, пойдет на проведение свободных и честных выборов, а также восстановит политические и экономические свободы.

На этой неделе в интервью агентству Bloomberg, Мадуро назвал санкции со стороны Вашингтона в отношении Боливарианской Республики зверством, сравнив их с действиями американских вооруженных сил во время войны во Вьетнаме. По словам политика, американские санкции не позволяют стране развивать нефтяной сектор и свободно продавать углеводороды, заниматься золотодобычей и экспортом драгоценных металлов, что в свою очередь затрудняет выполнение Венесуэлой своих международных обязательств в том числе перед инвесторами. При этом Мадуро отметил, что путь к нормализации отношений заключается в восстановлении канала связи с новой американской администрацией.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.