Редакция оппозиционной газеты в Гонконге просит разморозить ее активы для выплаты зарплат

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Издатели оппозиционной гонконгской газеты "Пинго жибао" (Apple Daily) готовятся обратиться к властям с просьбой разморозить часть ее активов для того, чтобы иметь возможность выплатить заплаты 1 300 сотрудникам. Об этом сообщила в понедельник "Пинго жибао".

В минувший четверг полиция провела обыски в редакции газеты и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора "Пинго жибао" Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности. Трое других коллег затем были выпущены под залог.

Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР. Следствие также постановило заморозить активы газеты и связанных с ней компаний на сумму 18 млн гонконгских долларов ($2,3 млн).

В издательском доме выразили озабоченность тем, что редакция теперь не сможет выплатить в срок заплаты многочисленным сотрудникам, что повлечет нарушение трудового законодательства. Если власти не пойдут на уступки в этом вопросе, издание намерено подать судебный иск.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media" принадлежат арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, начавшихся летом 2019 года в специальном административном районе КНР. 73-летний бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые стали фигурантами уголовных дел.