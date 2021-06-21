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Жапаров и Козак обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией

Президент Киргизии и заместитель руководителя администрации президента РФ, в частности, затронули тему поставок российских вакцин

БИШКЕК, 21 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Бишкеке обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"В ходе встречи были обсуждены принимаемые сторонами меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в том числе вопросы поставки российских вакцин в страну", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Жапаров и Козак обменялись мнением о "текущем состоянии и перспективных направлениях киргизско-российского двустороннего сотрудничества", а также о ходе реализации "достигнутых договоренностей по итогам встречи президента Киргизской Республики с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи 24 мая текущего года".

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичКиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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