СМИ: партия Нетаньяху намерена выдвинуть в парламенте вопрос о доверии новому кабмину

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Партия "Ликуд" бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху планирует в понедельник выдвинуть вотум недоверия новому правительству во главе с Нафтали Беннетом на пленарном заседании Кнессета (парламента страны). Об этом сообщает газета Times of Israel.

По информации издания, депутат от "Ликуд" Мики Зохар на прошлой неделе подал в секретариат парламента законопроект, в котором утверждается, что новый кабмин, приведенный к присяге 13 июня, "не имеет мандата, основанного на общественном доверии", а потому необходимо создать другую коалицию. "Документ, скорее всего, будет вынесен на голосование во время пленарного заседания Кнессета в понедельник, но "Ликуд" для его утверждения требуются голоса как минимум 61 из 120 депутатов Кнессета, но такой поддержки пока нет", - указывает издание.

2 июня лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид проинформировал президента Израиля о том, что ему удалось сформировать коалицию по итогам выборов 23 марта. В правительство вошли восемь партий: "Еш Атид", "Ямина" Нафтали Беннета, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Новая надежда", левые партии "Авода", "Мерец" и арабская "Раам". В соответствии с подписанными коалиционными соглашениями Беннет возглавляет правительство первые два года, а Лапид сменит его на посту после истечения этого срока.

5 мая президент Реувен Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху. Ему первому было предоставлено право на попытку, так как "Ликуд" получила больше всех мест в Кнессете по итогам выборов. Нетаньяху руководил правительством Израиля бессменно с 2009 года и оставался премьером до момента принятия присяги Беннетом 13 июня.

Восемь партий, входящих в коалицию Лапида - Беннета, контролируют минимальное большинство в 61 из 120 парламентских портфелей в Кнессете.