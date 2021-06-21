МИД Испании: новые санкции ЕС против Белоруссии не направлены против граждан страны

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут направлены не против граждан этой страны, а против ее властей. С таким утверждением выступила в понедельник глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы собираемся принять новую серию санкций не против граждан, которых мы хотим поддержать, а против режима за нарушения прав человека, за репрессии в отношении оппозиции и за трудности, которые они создают для сосуществования внутри страны", - заверила Гонсалес Лая. По ее версии, меры Брюсселя демонстрирует "решимость ЕС поддерживать оппозицию и сосуществование среди белорусов".

Как пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии, который коснется 86 физических лиц и компаний.