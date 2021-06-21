Разработка новой конституции в Чили начнется 4 июля

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июня. /ТАСС/. Разработка новой конституции Учредительным собранием Чили начнется 4 июля и продлится 9 месяцев с возможным последующим продлением работы над проектом. Об этом сообщил в воскресенье чилийский президент Сабастьян Пиньера, передало агентство EFE.

"[Разработка новой конституции] продлится 9 месяцев [с возможным последующим] продлением на 3 месяца", - сказал президент. Затем проект "должен будет ратифицирован гражданами страны на референдуме", добавил он.

Разработка нового основного закона "станет исторической вехой для страны", отметил Пиньера. "Впервые в нашей истории мы будем демократическим путем создавать новую конституцию для Чили", - сказал он. По словам чилийского лидера, "это - прекрасная возможность для достижения широких и прочных договоренностей, что позволит выработать новый основной закон, который будет признан и уважаем всеми" гражданами страны.

Конституция взамен принятой в годы диктатуры Пиночета

25 октября 2020 года в Чили прошел референдум о необходимости разработки новой конституции взамен документа, принятого в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990). За изменение основного закона страны проголосовало почти 80% граждан.

Проект конституции, который выработает Учредительное собрание, будет представлен на референдуме во втором полугодии 2022 года. На нем жителям страны предстоит решить, одобряют ли они новый текст основного закона. В новый основной закон войдут те положения, которые поддержат две трети из 155 членов Учредительного собрания, выборы в которое прошли в середине мая нынешнего года.

Принятие новой конституции было одним из требований участников волны массовых манифестаций, охвативших Чили в 2019 году. По официальным данным, в ходе беспорядков и столкновений тогда погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации властям пришлось отказаться от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре 2019 года.