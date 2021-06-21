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Кризис в Белоруссии

Прения сторон начались в Верховном суде Белоруссии по делу Белгазпромбанка

Первым слово предоставлено стороне обвинения

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Судебные прения по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" во главе с его экс-председателем Виктором Бабарико начались в понедельник в Верховном суде Белоруссии, первым слово предоставлено стороне обвинения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд по делу бывшего руководства Белгазпромбанка начался в феврале нынешнего года. В ходе судебных слушаний Бабарико не признал своей вины, назвав выдвинутые против себя обвинения необоснованными и политически мотивированными. Бывшему председателю правления кредитной организации Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Остальные семь фигурантов уголовного дела полностью признали свою вину. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг".

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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