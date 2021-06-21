Глава МИД Германии считает неизбежным ужесточение санкций ЕС против Белоруссии

БЕРЛИН/БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает неизбежным введение Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении Белоруссии. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью газете Die Welt .

"Да, дополнительные санкции против Белоруссии я считаю неизбежными", - сказал Маас. "Нельзя предполагать, что поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко кардинальным образом и быстро изменится", - оговорился глава МИД ФРГ.

"В прошлом мы уже вводили санкции против физических и юридических лиц. Теперь мы должны распространить рестрикции на отдельные области белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор", - продолжал Маас. По его мнению, следует лишить правительство в Минске и возможности привлекать финансовые средства на территории ЕС за счет размещения государственных облигаций.

Секторальные санкции против Белоруссии затронут производство калия и сферу финансовых услуг, указал Маас. "Мы не будем вводить санкции просто против отдельных физических лиц, мы введем секторальные санкции в тех экономических отраслях, которые имеют важное значение для Белоруссии", - сказал он. По его словам, "в особенности это область производства калия, энергетический сектор и сфера финансовых услуг".

Как заявил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний. Обсуждение экономических санкций продолжится на саммите глав государств ЕС 24-25 июня, их утвердят уже после саммита.