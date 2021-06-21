Глава МИД Швеции считает происходящее в Белоруссии трагедией

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против Белоруссии необходимы, так как происходящее в стране является трагедией. С таким утверждением выступила в понедельник глава МИД Швеции Анн Линде по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Я действительно с нетерпением жду принятия решительных мер по ужесточению санкций против Белоруссии. Это абсолютно необходимо, потому что то, что происходит в Беларуси, по-прежнему является трагедией, и мы должны действовать решительно", - отметила она.

Как пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии, который коснется 86 физических лиц и компаний.