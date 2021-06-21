МИД Китая призвал США не вмешиваться во внутренние дела и не политизировать вакцины

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и прекратить политизировать вопрос поставок вакцин Тайваню. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на регулярном брифинге прокомментировал информацию СМИ о поставке Соединенными Штатами 2,5 млн доз вакцин на Тайвань.

"Призываем США не заниматься политическими манипуляциями под предлогом оказания помощи вакцинами и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР", - сказал он.

"Континентальный Китай и Тайвань - это члены одной семьи. Мы беспокоимся за наших тайваньских соотечественников на острове, которым приходится преодолевать серьезные испытания. Мы всегда заявляли, что сделаем все возможное для оказания им помощи в преодолении этих трудностей", - отметил Чжао Лицзянь.

"Однако, несмотря на добрую волю материка и острую нужду наших тайваньских соотечественников, Демократическая прогрессивная партия (правящая партия на острове) сделала все возможное, чтобы помешать поставкам вакцин с материка на Тайвань. И даже солгала о том, что материк мешает этим поставкам", - добавил дипломат.

Агентство Reuters в субботу со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщило о том, что США отправят Тайваню 2,5 млн доз вакцин от коронавируса. По его данным, груз с препаратом американской компании Moderna должен был прибыть на остров в воскресенье вечером. В начале июня американские сенаторы Тэмми Дакуорт (демократ от штата Иллинойс), Дэн Салливан (республиканец от штата Аляска) и Крис Кунс (демократ от штата Делавэр), посетившие Тайвань, сообщили, что США безвозмездно предоставят острову 750 тыс. доз вакцин.

Расследование причин пандемии

Чжао Лицзянь также прокомментировал заявление представителей администрации США о том, что Китаю грозит международная изоляция из-за расследования причин пандемии.

"Такие заявления США являются ничем не прикрытым шантажом и угрозой. Китай выражает в этой связи свое острое недовольство и решительный протест. Мы не приемлем такие заявления", - сказал дипломат.

Как напомнил он, эксперты Всемирной организации здравоохранения дважды посещали Китай. "Обвинения в том, что Китай отказывает международному расследованию, безосновательны. И еще более алармистскими являются заявления о том, что Китай сталкивается с международной изоляцией", - добавил Чжао Лицзянь.

"Поиск источников происхождения коронавируса является научной проблемой, решение которой предстоит найти ученым всего мира. Этот вопрос не должен политизироваться, в этом состоит консенсус подавляющего большинства стран мира", - подчеркнул он. По его словам, то, что власти США для установления причин происхождения коронавируса задействуют не ученых, а разведку и другие спецслужбы, говорит о политизации этого вопроса.

В воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай окажется в изоляции, если не допустит на свою территорию международных специалистов, которые пытаются выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус.

Ситуация на острове

В настоящее время на китайском острове с населением 23,5 млн человек наблюдается нехватка антиковидных препаратов. Япония недавно пожертвовала Тайваню 1,24 млн доз вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.