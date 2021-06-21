Верховный комиссар ООН считает, что в России ограничивается свобода выражения мнения

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что в России ограничивается право на граждан выражение "критических взглядов" и участие в намеченных на сентябрь парламентских выборах. Такое мнение она выразила, выступая в понедельник на открывшейся в Женеве в онлайн-формате 47-й сессии Совета ООН по правам человека.

"В Российской Федерации я встревожена недавними мерами, которые еще больше подрывают право людей на выражение критических взглядов и их способность участвовать в парламентских выборах, намеченных на сентября", - сказала Бачелет. Она сослалась на принятое ранее в июне судом в Москве решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), Фонда защиты прав граждан и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Она отметила, что ранее в России было принято законодательство, запрещающее лицам, вовлеченным в деятельность незаконных экстремистских организаций, участвовать в выборах.

"Я призываю Россию соблюдать гражданские и политические права. Законодательство, ограничивающее свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации, должно быть приведено в соответствие с международными нормам и стандартами, - подчеркнула Бачелет. - Я также призываю власти прекратить произвольную практику характеристики обычных людей, журналистов и неправительственные организации как "экстремистов", "иностранных агентов" или "нежелательных организаций".

Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. В пресс-службе Мосгорсуда подчеркнули, что этим решением ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Там также добавили, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Алексей Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил блогера под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.