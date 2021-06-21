AFP: главы МИД ЕС согласовали введение санкций против семи секторов экономики Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне глав МИД достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии, включая экспорт калийных удобрений. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

"Совет ЕС в понедельник единогласно принял решение ввести санкции в отношении семи секторов экономики Белоруссии, чтобы повлиять на источники финансирования режима Александра Лукашенко", - сообщило агентство. Ограничения коснутся экспорта в ЕС калийных удобрений, нефтехимической продукции и финансового сектора.

"[Экономические санкции ЕС] затронут семь областей: начиная с табачной продукции и заканчивая экспортом калия, который является <...> ключевым продуктом", - сказал ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание. По словам министра, Белоруссия экспортирует калий в Европу, Китай и Бразилию. Как добавил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга, речь идет о финансовых мерах и санкциях в области нефтехимии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение экономических санкций против Минска продолжится на встрече глав государств ЕС 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита. Боррель отметил, что ограничения будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, однако о конкретных секторах говорить пока преждевременно.