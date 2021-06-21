Верховный комиссар ООН сообщила о консультациях с Китаем о посещении Синьцзяна

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обсуждает с Китаем вопрос о посещении Синьцзян-Уйгурского автономного района, выражая надежду, что решение будет найдено в этом году. Об этом она сообщила в понедельник, выступая в Женеве на 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Я продолжаю обсуждать с Китаем модальности визита, включая реальный доступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район, и надеюсь, что это может быть достигнуто в этом году, особенно учитывая тот факт, что продолжают появляться сообщения о серьезных нарушениях прав человека", - отметила Бачелет.

На территории Синьцзяна проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. По данным правительства КНР, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным терроризмом.

Запад усилил давление на Китай после того, как в августе 2018 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировало о поступлении данных, которые могут свидетельствовать о противозаконном содержании до 1 млн представителей этого народа в "синьцзянских исправительных лагерях".