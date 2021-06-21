Премьер Испании предложит кабмину помиловать сепаратистских политиков Каталонии

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес 22 июня предложит кабинету министров помиловать каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума по вопросу независимости региона 2017 года. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник в Барселоне, его выступление транслировал сайт кабмина королевства.

"Завтра я предложу Совету министров помиловать девятерых осужденных за [сепаратистский] процесс, - сообщил премьер. - Мне известно, что есть люди, которые против этой меры <...> Кроме того, я понимаю ту часть каталонского и испанского общества, которая выступает против помилования". При этом, по словам Санчеса, правительство решило дать шанс "на примирение".

Выступление премьера в театре "Лисео" в самом начале было прервано неразборчивыми криками неизвестных. У здания театра в Барселоне несколько сотен сторонников выхода региона из состава Испании устроили акцию протеста против визита Санчеса в каталонскую столицу.

В конце мая Верховный суд (ВС) выступил против помилования каталонских политиков. Такое решение юридической инстанции означает, что теперь власти Испании не смогут полностью помиловать осужденных. Предполагается, что правительство позволит заключенным не отбывать оставшийся тюремный срок, однако оставит в силе решение о лишении их права занимать государственные должности.

В октябре 2019 года ВС Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума по вопросу о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.