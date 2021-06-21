В ОБСЕ отметили открытость властей Армении в ходе выборов в парламент

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Власти Армении проявили открытость по отношению к миссии наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в понедельник на брифинге заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Оуэн Мерфи.

Мерфи отметил, что совместная группа наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ наблюдала не только за процессом голосования в день выборов, но также за предвыборной кампанией в Армении.

"Правительство Армении проявляло открытость на протяжении всего этого времени", - сказал он.

Мерфи добавил, что выборы в парламент Армении прошли в соответствии с законодательством страны.

"Эти выборы прошли в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, которые взяли на себя Армения и все страны - участники ОБСЕ", - сообщил Мерфи.

В свою очередь, глава миссии ПАСЕ Йоргос Катругалос отметил, что нарушения на выборах были, но "они не будут иметь такого уж влияния на конечный результат голосования".

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.