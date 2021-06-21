Генсек ОБСЕ заявила, что все стороны должны подтвердить приверженность минским соглашениям

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Все стороны, подписавшие Минские соглашения, должны перепотвердить свою приверженность их выполнению. Об этом заявила в понедельник генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Сделаю все, что в моих силах для того, чтобы поспособствовать мирному разрешению конфликта [на востоке Украины]. Но это невозможно, если только все стороны, подписавшие Минские соглашения, не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их исполнение", - сказала она.

По словам Шмид, для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо четко выполнять Минские соглашения. "Важно, что это отметили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве. Минские соглашения требуют от нас работы по всем трекам: военному, социально-экономическому и политическому. Только так мир и стабильность удастся восстановить на востоке Украины", - добавила генсек.

Генсек ОБСЕ высказала опасения в связи с тем, что наблюдательным миссиям организации на Украине не дают полностью выполнять свои обязанности на земле. "Представители 44 стран работают прямо на земле, на местах. Но есть проблема: на их деятельность наложены серьезнейшие ограничения, особенно на неподконтрольных правительству областях. Они не могут выполнять свою работу. Важно вновь открыть пункты пересечения границ, потому что практически 96% переходов закрыты", - констатировала Шмид.

"Число гражданских жертв снизилось, но большая часть жертв подрывается на минах. В связи с этим важно выполнить соглашения, достигнутые на парижском саммите по 19 оговоренным областям, это ключевая роль нашей работы", - указала генсек организации.