Представитель ОБСЕ по свободе СМИ посетит Москву в июле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро в июле приедет в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила в понедельник генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На пресс-конференции ей был задан об отношении ОБСЕ к закрытию на Украине трех телеканалов. "Я об этом не знала", - сказала Шмид.

"У нас есть специальный представитель по вопросам свободы СМИ, и она здесь вскоре будет. Она будет говорить со всеми участниками, и с ней можно будет обсудить в июле эти вопросы", - указала она.

В свою очередь Лавров указал, что российская сторона обращалась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ по поводу этой ситуации, но пока не получила ответ. "Будем ждать представителя по свободе средств массовой информации госпожу Рибейро. Мы, кстати, ей про этот возмутительный факт передавали информацию, она пока не отреагировала", - сказал глава МИД России.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против телеканалов "112 Украина", "Ньюсуан", "Зик" и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание. На заседании 19 февраля Совбез Украины также ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также пять граждан России.