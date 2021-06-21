Президент Абхазии поручил создать службы безопасности на объектах размещения туристов

СУХУМ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил пансионатам и другим крупным объектам размещения туристов создать профессиональные службы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам совещания, которое президент провел в гагрской милиции.

Двое россиян получили ранения в результате стрельбы 15 июня ночью в Пицунде на территории пансионата "Самшитовая роща", стрелявший - гражданин республики Дмитрий Пилия - взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Пансионаты, гостиницы и другие крупные объекты, принимающие отдыхающих, должны создать профессиональные службы безопасности", - приводятся слова Бжании в сообщении. Президент рекомендовал "привлекать для этой работы офицеров правоохранительных органов, выходящих на пенсию, так как их опыт будет содействовать соблюдению законности и общественному порядку".

Бжания обратил внимание на то, что "правоохранительные органы являются единственным центром силы, ответственным за порядок". "Криминальные авторитеты в лице так называемых "смотрящих" должны уйти в прошлое, только государство посредством правоохранительных органов должно следить за порядком", - сказал Бжания на совещании.

Президент, по информации его пресс-службы, также побывал на границе с РФ, осмотрел территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту "Псоу", посетил расположенные там торговые и другие объекты и "остался крайне недовольным санитарным состоянием вокруг них". "Бжания заявил, что руководители организаций и объектов торговли несут персональную ответственность за санитарное состояние возле своих объектов. Аслан Бжания также потребовал усилить взаимодействие пограничной службы и органов внутренних дел по выявлению контрабанды, перевозки наркотических средств", - говорится в сообщении.