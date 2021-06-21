СМИ: два сирийских населенных пункта попали под обстрел протурецких формирований

БЕЙРУТ, 21 июня. /ТАСС/. Артиллерия вооруженных формирований сирийской оппозиции, поддерживаемых Турцией, открыла в понедельник огонь по населенным пунктам Телль-Рифаат и Айн-Декна на севере Сирии. Как передал телеканал Suria, обстрел велся из реактивных установок залпового огня. Повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек, сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

Удары наносились из приграничной зоны безопасности, созданной турецкими войсками к северу от Алеппо в результате военной операции "Щит Евфрата", которая проводилась в 2016-2017 годах. В субботу базирующиеся там протурецкие вооруженные группировки обстреляли соседний с Телль-Рифаатом город Мираназ и его окрестности, был также нанесен материальный урон.

В этих районах на севере Сирии действуют курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС), которые регулярно совершают вооруженные вылазки против турецкой армии и поддерживаемых Анкарой оппозиционных сил. 15 июня был взорван заминированный автомобиль в областном центре Африн, погибли два боевика из формирований оппозиции, еще 14 человек получили ранения.

Ранее министерство национальной обороны Турции обвинило курдов в обстреле 12 июня госпиталя Шифаа в центре Африна, где погибли свыше 20 человек. По данным агентства Фират, в ответ турецкие войска выпустили свыше 180 снарядов по подконтрольным курдам населенным пунктам.

Созданная Анкарой зона безопасности расположена в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.