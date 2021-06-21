Инспекторы из России ознакомятся с деятельностью военной полиции Швейцарии по линии ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Инспекторы из России ознакомятся 21-23 июня с деятельностью военной полиции Швейцарии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил в понедельник швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

"По просьбе Российской Федерации и с согласия швейцарских властей, оценочная группа из трех человек прибудет 21 июня в Швейцарию, чтобы проанализировать работу военной полиции в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - информировало военное ведомство.

Это изучение "продлится максимум 12 часов", и оно должно завершиться не позже 23 июня. Российские специалисты "получат информацию о военной полиции и ее задачах". Кроме того, россияне смогут присутствовать на учебных занятиях на различных объектах. Группа получит возможность свободно перемещаться "в секторе, определенном вместе со швейцарскими военными". При этом объекты, отнесенные к "чувствительным", не подлежат "оценке".

Как подчеркнули в оборонном департаменте, "в соответствии с положениями Венского документа 2011 года, подобные оценочные миссии дают возможность каждому государству, участвующему в ОБСЕ, возможность получать на месте сведения, позволяющие выяснить, соблюдаются ли согласованные меры доверия и безопасности".

Венский документ был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Его целью является уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.