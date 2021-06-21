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СМИ: французские военные подверглись нападению боевиков в Мали

Не менее троих солдат получили ранения, передает Radio France internationale

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Французские военнослужащие из состава операции "Бархан" подверглись в понедельник нападению неизвестных боевиков в Мали. Об этом сообщило Radio France internationale.

Инцидент произошел на севере страны, к югу от главного города этого региона Гао, в населенном пункте Госси. Судя по первым данным, автомобиль, начиненный динамитом, врезался в укрепленный пост французских военнослужащих и взорвался. В результате взрыва погибли находившиеся в нем террористы-смертники, не менее трех французских военных получили ранения.

В районе Госси расположена крупная база сил операции "Бархан", откуда ведутся антитеррористические операции вплоть до границы с Буркина-Фасо.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж завершает военную операцию "Бархан" в Сахеле, на смену ей придет международный антитеррористический альянс.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.

Теги
МалиФранцияМакрон, Эмманюэль
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