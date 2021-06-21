Женщин-политиков из Италии и Нидерландов избрали вице-председателями ПАСЕ

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали в понедельник двух вице-председателей, которыми стали итальянка Марта Гранде и голландка Риа Омен-Рюйтен. Трансляция летней сессии ПАСЕ в Страсбурге ведется на сайте организации.

В ПАСЕ насчитывается 20 вице-председателей, срок их полномочий составляет один год. Гранде является представителем "Движения "5 звезд". С 2013 года она - член нижней палаты итальянского парламента. В ассамблее она входит в группу неприсоединившихся депутатов.

Представитель нидерландских христианских демократов Омен-Рюйтен входит в ПАСЕ в консервативную Европейскую народную партию. Была избрана депутатом Второй палаты парламента Нидерландов в 1981 году, а Первой палаты - в 2015 году. Избиралась также депутатом Европейского парламента, где в том числе работала в комиссии по иностранным делам. Является докладчиком ПАСЕ по России.