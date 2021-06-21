AFP: в нигерский город Баруа вернулись почти 6 тыс. беженцев

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Почти 6 тыс. беженцев вернулись спустя шесть лет в свои дома в городе Баруа на юго-востоке Нигера. Об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"На добровольной основе в Баруа 20 июня вернулись 1 187 семей или 5 935 человек, - заявил генеральный секретарь администрации области Диффа Яхая Годи. - Люди бежали от исламистов в 2015 году". По его словам, есть еще семьи, которые заявили о своем желании вернуться, и общее число возвратившихся в Баруа должно составить около 10 тыс. человек.

Государственное телевидение Нигера показало сюжеты о том, как люди возвращаются в свои дома, отмечает AFP. Губернатор области Диффа Исса Лемин подчеркнул, что силы безопасности принимают меры с тем, чтобы защитить вернувшихся от возможных атак.

Область Диффа прилегает к озеру Чад и границе с Нигерией. В этой части Африки действуют боевики группировки "Исламского государства в Западной Африке" (ISWAP, структуры запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", ИГ). Она возникла весной 2015 года при расколе созданной в соседней Нигерии террористической организации "Боко харам". Основные опорные базы ISWAP расположены в южных и юго-западных районах озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера. По данным ООН, в области Диффа находится около 300 тыс. беженцев и перемещенных лиц, которые покинули свои дома из-за насилия исламистов.