В Казахстане утвердили стратегию нацбезопасности с акцентом на здравоохранении

НУР-СУЛТАН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым утвердил Стратегию национальной безопасности на 2021-2025 годы. Как сообщила в понедельник пресс-служба главы государства, документ содержит концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов, в том числе в области здравоохранения.

"В Стратегии определены основные приоритеты укрепления национальной безопасности. Во главу угла поставлена безопасность граждан, общества и государства. Стратегия акцентирует внимание на обеспечении безопасности в сфере человеческого капитала - в первую очередь, сохранении и приумножении интеллектуального потенциала нации. В число базовых факторов нацбезопасности включено развитие общественного здравоохранения наряду с комплексной работой по обеспечению биологической безопасности", - говорится в сообщении.

В документе также существенно скорректированы задачи экономической безопасности. Как пояснили в пресс-службе, ее обеспечение зависит от перехода к модели роста, устойчивой к внешним шокам, стимулирующей производительность и повышение уровня технологической сложности, создающей постоянные высокопроизводительные рабочие места и условия для повышения доходов населения.

Кроме того, актуальными направлениями названы продовольственная безопасность, стабильность финансовой системы, минимизация рисков в транспортно-транзитной сферы. Также среди приоритетов экологическая безопасность, включающая не только защиту экосистем, но и управление природными ресурсами. При этом особое место отведено вопросам водной безопасности.

"В сфере информационной безопасности важная роль отводится противодействию растущим киберугрозам, защите персональных данных казахстанцев, информационной инфраструктуры, стратегических объектов и, в целом, повышению защищенности национального информационного пространства. Обеспечение обороноспособности, продвижение национальных интересов на международной арене входят в число традиционных направлений нацбезопасности. Вместе с тем их содержание претерпело серьезные изменения, отражая новые региональные и глобальные вызовы, в том числе гибридные и асимметричные", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы казахстанского президента, по каждому приоритетному направлению выработаны превентивные механизмы и меры для предотвращения угроз. Они, в свою очередь, будут реализованы через план действий по управлению рисками национальной безопасности, а также войдут в национальные проекты и другие документы системы госпланирования.