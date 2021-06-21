СМИ: Трамп дал интервью авторам 17 книг о нем после ухода из Белого дома

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп после ухода с поста в январе провел 22 встречи с авторами 17 будущих книг о нем. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Axios.

Как подсчитали сотрудники портала, бывший президент принимал пишущих о нем авторов в своем поместье Мар-о-Лаго (штат Флорида), с каждым из них он провел в среднем по полтора часа. Трамп разрешил им вести аудиозапись бесед.

Помощники республиканца признают, что в большинстве будущих книг будет дана "в лучшем случае смешанная" характеристика его действий. Тем не менее количество опусов и запросов на интервью, по их словам, свидетельствует о высоком интересе к личности 45-го президента США даже после его поражения на выборах в ноябре прошлого года.

По данным портала, отрывки некоторых интервью Трампа носят сенсационный характер, а записи бесед, скорее всего, будут цитироваться в ведущих СМИ. Это обеспечит экс-президенту пребывание в информационном поле в течение следующего года.

Трамп самостоятельно принимал решения дать интервью тем или иным авторам. К примеру, он отказал знаменитому журналисту Бобу Вудворду, который собирает информацию о заключительных днях республиканца в Белом доме.