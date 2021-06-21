Канада ввела санкции против 17 физлиц и пяти организаций из Белоруссии

ТАСС, 21 июня. Канада ввела санкции против 17 физических лиц и пяти организаций Белоруссии из-за нарушений прав человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте канадского МИД.

"Задержание [Романа] Протасевича и [Софии] Сапеги - это нападение на всех, кто верит в свободу слова. Канада и ее партнеры продолжат оказывать давление на белорусский режим в связи с нарушением прав человека, и Канада продолжает призывать к беспристрастному расследованию всех заявлений о пытках и других видах жестокого и бесчеловечного обращения в Белоруссии", - информировал министр иностранных дел Марк Гарно.

Помимо Оттавы, Великобритания в понедельник ввела санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии, ЕС ввел санкции против 78 физлиц и восьми компаний, а США ввели санкции против 16 физических лиц и пяти юридических лиц. Под ограничительные меры попали в том числе пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.