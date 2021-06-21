Guardian: ЕС намерен сократить количество британских телепередач в континентальной Европе

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз готовится принять меры по сокращению у себя "непропорционально большого" количества британских телепередач и фильмов после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом в понедельник сообщает газета The Guardian со ссылкой на документ Брюсселя, распространенный среди государств - членов сообщества.

"Высокая доступность британского контента может привести к непропорциональному его присутствию в рамках европейских квот и препятствовать большему разнообразию европейских программ", - говорится в документе.

Согласно директиве ЕС по аудиовизуальным медиауслугам, большая часть эфирного времени должна быть предоставлена европейскому контенту на телевидении, и он должен составлять не менее 30% на платформах видео по запросу (VoD).

Соединенное Королевство является крупнейшим в Европе производителем кино- и телепрограмм и получает прибыль £1,4 млрд ($1,94 млрд) от продажи прав на их показ за рубежом. "Потеря доступа к значительной части рынков ЕС станет серьезным ударом для британского телевизионного сектора - от производителей до вещателей и творческих работников", - сказал исполнительный директор британской Ассоциации коммерческих телерадиовещателей Адам Миннс.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов. В то же время, согласно договоренностям, между Великобританией и ЕС был введен таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль.