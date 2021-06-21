Боррель анонсировал секторальные экономические санкции ЕС против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали возможности для скорейшего введения секторальных экономических санкций против Белоруссии. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы обсудили и экономические санкции, которые мы намерены принять в скором времени, после саммита ЕС", - сказал он.

По его словам, главы МИД ЕС согласовали возможности для скорейшего введения секторальных экономических санкций против Белоруссии. ЕС может ввести 5-й пакет санкций против Белоруссии после введения экономических санкций.

Поддержка оппозиции

Евросоюз продолжит поддерживать так называемую будущую демократическую Белоруссию в рамках плана помощи оппозиции в €3 млрд, добавил Боррель.

"Мы встретились со Светланой Тихановской [экс-кандидат в президенты Белоруссии], внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в €3 млрд", - сказал он.