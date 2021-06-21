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Саммит ЕС 24-25 июня обсудит стратегию в отношении РФ "отталкивать, сдерживать, вовлекать"

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 24-25 июня обсудят предложенную 16 июня Еврокомиссией новую стратегию ЕС по России "Отталкивать, сдерживать, вовлекать". Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы обсудили также Россию. Некоторые министры выступили по поводу представленного мной документа в рамках подготовки к саммиту, на котором будет стратегическая дискуссия. Я надеюсь, что саммит ЕС утвердит документ", - сказал он.

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
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