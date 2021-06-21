МИД Абхазии назвал решение Грузии о создании комиссии по деоккупации пустой затеей

СУХУМ, 21 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии назвало решение грузинских властей о создании комиссии по деоккупации пустой затеей, не соответствующей духу времени. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

21 июня по решению премьер-министра Грузии с целью разработки и осуществления "государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному разрешению конфликтов" создана государственная комиссия. В рамках комиссии будет создана рабочая группа, которая до конца года с участием широких кругов общества разработает инклюзивную и всеобъемлющую стратегию. Руководство комиссией поручено министерству иностранных дел Грузии.

"Решение грузинских властей о создании "комиссии по деоккупации" представляет собой очередную пустую затею, не соответствующую духу времени и не отвечающую интересам Абхазского государства. Подобная инициатива может иметь краткосрочный пропагандистский эффект внутри Грузии, на который, очевидно, и рассчитывают в Тбилиси. Ничего большего ожидать от такой комиссии не следует", - говорится в комментарии МИД Абхазии.

"Вместо выдвижения бессмысленных инициатив", по мнению МИД Абхазии, " грузинской стороне следовало бы приложить больше усилий в рамках Женевского формата, который сегодня "буксует" из-за неконструктивной позиции Грузии". "Достижение прогресса в Женеве стало бы демонстрацией реальных, а не мнимых намерений Грузии продвигаться по пути выстраивания равноправных межгосударственных отношений между Абхазией и Грузией", - подчеркивается в комментарии.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что "провальный опыт программы "Шаг к лучшему будущему", как и более ранних грузинских проектов, должен был бы привести Тбилиси к осознанию полной неэффективности таких инициатив, больше похожих на гуманитарные проекты для жителей автономных регионов".

Грузинские власти после признания в 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии считает эти республики оккупированными Россией территориями Грузии. Периодически звучат требования о необходимости вывода российских баз с Абхазии и Южной Осетии.