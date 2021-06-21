Президент Грузии впервые посетит Украину 23 июня после нормализации отношений

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину 23 июня - впервые после нормализации отношений между странами. Об этом в понедельник сообщили в администрации грузинского лидера.

"Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев состоится 23 июня. В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины. Встречи пройдут наедине и в расширенном формате", - сказано в сообщении.

Президент Грузии в Киеве также планирует провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Зурабишвили планировала посетить Украину в 2019 году, однако по просьбе украинской стороны визит был перенесен на 2020 год. 7 мая прошлого года украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета совета реформ Украины. В ответ Тбилиси отозвал для консультаций своего посла в Киеве. Уже 9 апреля текущего года Зурабишвили призвала правительство Грузии вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе. МИД Украины 22 апреля сообщил, что дипломат вернулся в Киев. 16-17 мая Киев посетил с визитом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, а 3 июня в Тбилиси прибыл украинский премьер.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.