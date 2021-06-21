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Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах в США

Бывший президент США рассказал, его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии, и выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов
Бывший президент США Дональд Трамп AP Photo/Chris Seward
Описание
Бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Chris Seward

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признавал своего поражения на выборах.

"Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения", - сказал он, выступая в понедельник в эфире кабельного американского телеканала America's Voice, придерживающегося консервативных взглядов в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии, и выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов, однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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