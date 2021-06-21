Фирташ отрицает обвинения, на основании которых СНБО Украины ввел против него санкции

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ отрицает все обвинения, на основании которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел против него санкции. Об этом в понедельник заявил его адвокат Ленни Дэвис.

"Поскольку он (Фирташ) не был уведомлен о решении Совбеза, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении Дэвиса, которое приводит "РБК-Украина".

Адвокат также отметил, что Фирташ не получил предварительного уведомления о принятии мер против него и не имел возможности их оспорить.

Совбез Украины 18 июня ввел персональные санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, предприятия Фирташа титановой отрасли якобы снабжали сырьем военные предприятия РФ. Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании "Голден деррик", которая ранее, по данным СНБО, незаконным способом получала лицензии на добычу углеводородов на Украине. Фукс, комментируя санкции, заявил, что подаст в суд на СНБО и лично на секретаря Совбеза, назвав решение о санкциях "личной местью Данилова".

Фирташ заработал состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу Вашингтона, который обвиняет его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии. По данным СМИ, бизнесмен владеет множеством компаний по сбыту газа, тремя заводами по производству азотных удобрений, а также другими активами.

Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием в $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль.