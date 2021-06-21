США не планируют организовывать встречу с новым президентом Ирана

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают какими-либо планами по организации встречи с Ираном на высшем уровне. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Между нами [США и Ираном] нет дипломатических отношений, нет каких-либо планов [встречи] на уровне лидеров. Поэтому неясно, изменилось ли что-то на этом направлении, - сказала Псаки. - Президент считает, что [в Иране] принимает решения верховный лидер. Так было до выборов, так есть сейчас и, вероятно, будет и дальше".

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в понедельник, что не намерен встречаться с главой американской администрации Джо Байденом. 13-е в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).