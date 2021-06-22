Минюст США потребовал экстрадиции задержанного в Австрии турецкого бизнесмена

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Власти США добиваются экстрадиции задержанного в Австрии турецкого бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза, которого обвиняют в мошенничестве в штате Юта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте американского министерства юстиции.

Как следует из документа, Коркмаз был задержан в Австрии 19 июня по запросу Вашингтона. В США ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания $133 млн, мошенничестве и препятствовании работе американских официальных лиц.

По данным следователей в США, Коркмаз причастен к мошеннической схеме, которая предполагала получение незаконным путем от Минфина субсидий на производство биодизельного топлива базирующейся в Юте компанией.

На полученные в результате махинаций средства Коркмаз и его сообщники якобы приобрели частную турецкую авиакомпанию, а также различные объекты недвижимости в Турции и Швейцарии.

Минюст США добивается того, чтобы Коркмаз был передан американской стороне и предстал перед судом в Юте. Ему, в частности, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет за мошенничество и такой же срок за отмывание денег.