В Сеуле считают, что Южной Корее и США нужно как можно скорее возобновить диалог с КНДР

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Сеул и Вашингтон должны активно сотрудничать, чтобы в ближайшее время вернуть Пхеньян за стол переговоров по его рекетно-ядерной программе. Об этом заявил во вторник южнокорейский министр объединения Ли Ин Ён на встрече со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом.

"В Сеуле считают, что именно сейчас появилась возможность для того, чтобы войти в режим переговоров. В этой связи Южная Корея и США должны достичь консенсуса и предпринять активные и решительные шаги", - подчеркнул Ли Ин Ён перед началом встречи. Он также указал, что республика работает над тем, чтобы возобновить взаимодействие с КНДР в таких сферах, как гуманитарная помощь, встречи разделенных семей и борьба с пандемией.

Сон Ким в свою очередь заявил, что позиции Вашингтона и Сеула "находятся очень близко по всем важным аспектам" политики КНДР. Он отметил, что США поддерживают "значимый межкорейский диалог, сотрудничество и сближение" между Югом и Севером и выступают за достижение "полной денуклеаризации Корейского полуострова посредством дипломатии и переговорного процесса".

Первая встреча южнокорейского президента и лидера КНДР привела к серии контактов на высшем уровне не только между Севером и Югом, но и между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако мирный процесс остановился после того, как в ходе саммита в Ханое в феврале 2019 года Ким Чен Ын и бывший тогда президентом США Дональд Трамп не смогли достичь договоренности по принципиальным вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. После этого по инициативе КНДР прекратились также межкорейские обмены и диалог.