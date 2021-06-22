CNN: в Нью-Йорке прокуратура добивается показаний против Трампа от финдиректора его фирмы

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Нью-Йорке добивается от финансового директора компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, дачи показаний в касающемся его расследовании. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Речь идет об Аллене Вайссельберге, который работал в Trump Organization около 40 лет и является сейчас ее финансовым директором. О том, что в отношении него начато расследование, стало известно в мае. По сведениям CNN, решение о том, будут ли ему предъявлены обвинения, могут принять в июле. Как отмечается в материале, Вайссельберг "оказался перед выбором: сотрудничать с прокуратурой против бывшего президента Дональда Трампа и Trump Organization или потенциально быть обвиненным в уголовных преступлениях, касающихся налогов".

По сведениям телеканала, от того, будет ли Вайссельберг сотрудничать со следствием, "может зависеть, предъявят ли ему обвинения в уголовных преступлениях и предъявят ли Трампу и [его] компании власти штата обвинения в рамках продолжающегося три года расследования". Оно касается налоговых отчислений Трампа, а также работы Trump Organization. По оценкам CNN, показания Вайссельберга "могут сыграть ключевую роль".

Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс с 2019 года добивался от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к указанным документам Mazars. Компания ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.