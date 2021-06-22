Власти Австралии оспорят заявление ЮНЕСКО о бедственном положении Большого Барьерного рифа

СИДНЕЙ, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии оспорит рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагающего внести Большой Барьерный риф в список объектов, находящихся в опасности. Об этом во вторник заявила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

По словам главы ведомства, власти Австралии были удивлены тем, что в своем последнем докладе Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал внести Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности, и призвал правительство Австралии принять дополнительные меры по борьбе с изменением климата. "Это решение было принято без надлежащей правовой процедуры, на основе устаревших данных. Очевидно, что это политическое решение", - сказала Лей в интервью телеканалу SBS.

Министр также отметила, что "мнение Австралии по поводу этого решения уже было очень ясно изложено генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле". "Страны <...> имеют четкое представление о том, какую политику они должны проводить в отношении изменения климата, и [Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО] это не та организация, где можно так вести разговор", - подчеркнула Лей.

В проекте решения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО указано, что "долгосрочные перспективы экосистем [Большого Барьерного рифа] ухудшились от "плохих" до "очень плохих", а процесс их деградации был более быстрым и обширным, чем ожидалось до обесцвечивания кораллов рифа в 2016, 2017 и 2020 годах". "Принимая к сведению то, что изменение климата остается наиболее серьезной угрозой для объекта <...> постановляем включить Большой Барьерный риф (Австралия) в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой", - отмечается в документе, который, как ожидается, будет принят в ходе 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, запланированной на 16 - 31 июля.