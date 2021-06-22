Лидер КНДР поздравил Раиси с победой на выборах президента в Иране

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Эбрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране, выразив готовность укреплять дружественные связи между двумя странами. Об этом сообщил МИД КНДР, передает во вторник южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, соответствующая телеграмма за подписью Ким Чен Ына была направлена в Тегеран в воскресенье. Лидер КНДР выразил надежду, что Иран "продолжит стоять на страже своего суверенитета" и будет осуществлять политику, направленную на превращение в "мощную державу".

13-е в истории современного Ирана выборы президента начались в пятницу и завершились в ночь на субботу. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%). МВД сообщило, что он признан официальным победителем.

Обозреватели Yonhap отмечают, что послание Ким Чен Ына может рассматриваться как попытка укрепить связи с Ираном в условиях жестких санкций США в отношении обеих стран.