Опрос: болгарская партия ГЕРБ минимально опережает конкурентов за три недели до выборов

СОФИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС) сохраняют минимальный отрыв в 1,2% от партии "Есть такой народ" за три недели до досрочных выборов депутатов 46-го Народного собрания (парламента) страны, коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" на третьем месте. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник газетой "24 часа" данные опроса, проведенного с 11 по 18 июня компанией "Тренд" среди 1 003 человек.

"В следующее Народное собрание гарантированно попадут представители шести политических объединений, еще одна политическая партия находится на границе 4% избирательного барьера", - прокомментировал результаты исследования политолог Димитр Ганев.

Коалиция ГЕРБ-СДС сохраняет лидирующую позицию (21,7%), но отчетливо теряет популярность среди избирателей по сравнению с апрельскими выборами, когда за нее проголосовало 26,18% избирателей. Партия "Есть такой народ" увеличивает до 20,2% поддержку своего электората против 17,66% в апреле. Твердо на третьей позиции - 16,1% - находятся социалисты, получившие на предыдущих выборах 15,01%. Близкие результаты - 11,2% и 10,9% соответственно - имеют "Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы". Движение "Встань. Мафия вон" получает поддержку 5% избирателей. Коалиция "Болгарские патриоты" имеет реальный шанс провести своих представителей в парламент, имея поддержку 3,9% граждан.

Остальные 23 политических объединения, которые участвуют в выборах, на данный момент не способны преодолеть 4-процентный барьер. Максимальная допустимая статистическая погрешность исследования составляет 3,1%.

Для участия в досрочных выборах в Народное собрание Болгарии 11 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 19 партий и девять коалиций, на четыре политических объединений меньше, чем на парламентских выборах 4 апреля.

Готовность принять участие в голосовании подтвердили 48% опрошенных, не будут голосовать 22%, сомневаются около 30% избирателей.