В Ташкенте по случаю Дня памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

ТАШКЕНТ, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Братские могилы", приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в Ташкенте. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель посольства России в Узбекистане Дмитрий Данилов.

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"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"В торжественной церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, ветеранских и волонтерских организаций, а также общественности Ташкента", - сказал дипломат. По его словам, церемония традиционно прошла в "молчаливом" формате, она призвана сохранить в памяти нынешнего поколения историю подвига народа в Великой Отечественной войне.

В годы войны на территории нынешнего мемориального комплекса в Ташкенте находился военный госпиталь и место захоронения скончавшихся от ранений солдат и офицеров. В 1975 году вокруг кладбища был сооружен мемориальный комплекс.

К началу войны население Узбекистана составляло 6,5 млн человек, более 1,5 млн из них призваны в действующую армию. Примерно каждый третий из ушедших на фронт жителей республики не вернулся с полей сражений. Свыше 130 тыс. узбекистанцев награждены орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 53 стали полными кавалерами ордена Славы.

С началом Великой Отечественной войны в Ташкент и другие города Узбекистана из западных районов Советского Союза эвакуировали около миллиона человек и сотни промышленных предприятий. Все эвакуированные встретили в Узбекистане самый теплый прием, а предприятия через короткое время стали выпускать военную продукцию.