Барнаби Джойс через три года после отставки вновь стал вице-премьером Австралии

СИДНЕЙ, 22 июня. /ТАСС/. Барнаби Джойс, накануне вернувший себе лидерство в Национальной партии Австралии, во вторник был назначен заместителем премьер-министра страны. Как сообщает издание The Australian, политик был приведен к присяге австралийским генерал-губернатором Дэвидом Херли.

По данным газеты, 52-летний Джойс, занявший пост вице-премьера в рамках соглашения, заключенного Национальной и Либеральной партиями (участниками правящей Либерально-национальной коалиции), также получил портфель министра инфраструктуры, транспорта и регионального развития.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, остающийся в карантине поле поездки в Великобританию, поздравил своего нового заместителя по видеосвязи и отметил, что "с нетерпением ждет тесного сотрудничества". "Наше внимание по-прежнему будет сосредоточено на двух направлениях: защите жизней [австралийцев] и защите экономики страны, поэтому мы продолжим кампанию по вакцинации населения против коронавируса и будем форсировать экономическое восстановление страны <...> после пандемии", - сказал глава правительства.

Джойс, занимавший пост вице-премьера Австралии с февраля 2016 года, был вынужден подать в отставку и отказаться от лидерства в партии в феврале 2018 года из-за громкого скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Еще одной причиной, побудившей его покинуть пост, стали сообщения австралийских СМИ, выяснивших, что Джойс расстался с женой (у них четыре дочери), не оформив при этом развод, и завел любовницу, которой оказалась одна из его подчиненных.