СМИ: в Колумбии один человек погиб во время манифестаций

БОГОТА, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и не менее 40 получили ранения в столице Колумбии во время разгона манифестантов в южном районе Усме. Об этом сообщил во вторник телеканал teleSUR.

В разгоне протестующих принимал участие мобильный отряд по борьбе с беспорядками (Esmad), применивший слезоточивый газ. Одна из гранат попала в грудь 33-летнему Хайме Алонсо, который сразу стал задыхаться. Экстренную помощь оказать ему не удалось из-за облаков едкого газа, и он скончался по пути в госпиталь.

Узнав о смерти Алонсо, советник администрации Боготы Хейди Санчес отметила, что в столице это уже третий случай гибели участников манифестаций. Они продолжаются в столице и в других городах страны с конца апреля.

В свою очередь представители общественных организаций отметили, что бойцы Esmad и столичной полиции "не выполняют существующие предписания в ходе наведения порядка во время манифестаций". Они обвиняют сотрудников правопорядка в чрезмерном использовании силы.

По данным правозащитных организаций, в Колумбии за время протестов погибли не менее 74 человек, 20 из которых - в результате огнестрельных ранений. Однако колумбийская прокуратура признает факт гибели лишь 20 манифестантов.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку. Однако протесты продолжаются, даже несмотря на то, что на прошлой неделе забастовочный комитет объявил о временном прекращении массовых манифестаций.