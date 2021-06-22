"Праздник музыки" закончился во Франции беспорядками и столкновениями с полицией

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Праздник музыки", который отмечается во Франции концертами и дискотеками, прошел в понедельник с нарушениями правил, установленных властями, из-за чего в нескольких городах страны в ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам правоохранительных органов.

Согласно распоряжению властей, собрания больше 10 человек были запрещены в этот день из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Это требование не распространялось на ряд организованных под эгидой властей концертов, где зрители должны были носить маски и наблюдать за шоу только с сидячих мест на расстоянии друг от друга. Тем не менее по всему Парижу молодые люди устроили импровизированные дискотеки, которые проходили без соблюдения каких-либо санитарных правил.

Журнал Le Point, в частности, публикует видео разгона полицейскими большой компании на улице Верон недалеко от холма Монмартр в Париже. По его данным, около 22:00 (23:00 мск) власти пресекли нелегальную вечеринку в саду Тюильри перед Лувром с участием нескольких тысяч человек, аналогичные меры были приняты против собравшихся на площади у столичной мэрии.

Телеканал BFM, в свою очередь, приводит кадры столкновений между любителями музыки и стражами порядка на площади Республики, где к ночи с 21 на 22 июня была организована спонтанная дискотека. Также в эфире показали кадры массовой вечеринки на эспланаде перед Домом инвалидов в VII округе французской столицы с фейерверками и музыкой. Окружная префектура полиции расположена прямо на этой площади, и стражи порядка уже прогоняли с газона небольшие группы отдыхающих вечером 21 июня. Однако основной праздник развернулся после 22:00 (23:00 мск), и лишь после полуночи правоохранители приступили к разгону толпы с применением слезоточивого газа.

По данным радио France Bleu, жесткое противостояние с полицией и жандармами, закончившееся уличными погромами, произошло в городе Анси на юго-востоке Франции. Там участники праздника в ответ на требования правоохранителей разойтись начали забрасывать их камнями и бутылками, стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом. Два полицейских получили легкие ранения, не менее трех человек были задержаны. По информации газеты Parisien, крупная нелегальная вечеринка прошла и на площади Буффе в Нанте, там стражи порядка также прибегали к спецсредствам для разгона толпы.

"Были беспорядки, этого, наверно, следовало ожидать, такое происходит во время "Праздника музыки", - прокомментировала ситуацию в эфире телеканала BFM министр культуры Розлин Башло. - Люди немного отпустили тормоза, но пока все же следует соблюдать санитарные правила, поскольку пандемия еще не кончилась". Она отметила при этом, что, несмотря на порой довольно жесткие действия стражей порядка, власти "проявили снисходительность".

Санитарная ситуация во Франции

Власти Франции с 17 июня отменили обязательное ношение защитных масок на улицах, сохранив это требование лишь для помещений и мест с большим скоплением людей. Комендантский час был отменен с воскресенья 20 июня - на 10 дней раньше, чем планировалось.

В понедельник же было объявлено, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение возобновить работу дискотек с 9 июля. Министр-делегат при министре экономики Ален Гризе уточнил в этой связи, что посетителям дискотек не нужно будет носить маски, однако они должны будут предоставить справки об отрицательном ПЦР-тесте или вакцинации. Со своей стороны министр культуры страны Розлин Башло объявила в понедельник, что концерты с любым количеством публики на открытых площадках смогут возобновиться во Франции 30 июня.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения умерли более 110 тыс. человек. За последнюю неделю в больницы поступили около 1,2 тыс. инфицированных, что в несколько раз меньше, чем было отмечено в середине мая. По информации органов здравоохранения, свыше 32 млн французов сделали к настоящему моменту хотя бы одну прививку от коронавируса. С 15 июня во Франции началась вакцинация подростков в возрасте от 12 лет.