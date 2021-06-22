МИД Польши заявил, что ЕС не планирует смягчать санкции в отношении России

ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Европейский союз не рассматривает вопрос о смягчении введенных в отношении России санкций и скорее может их ужесточить, чем отменить. Об этом заявил во вторник в интервью Polskie Radio министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"С российской стороны ничего не изменилось, поэтому смягчение [санкций], конечно, не вариант, поэтому если и ожидать изменений, то скорее в сторону ужесточения", - утверждал он, раскрывая детали состоявшейся в понедельник в Люксембурге встречи глав МИД ЕС.

По словам Рау, в дискуссии, касающейся Белоруссии, от министров, представляющих страны Восточной Европы, прозвучал "призыв не рассматривать белорусский вопрос, белорусский кризис в отрыве от политики России, потому что это ключ к пониманию этой проблемы и этого кризиса".

Отвечая на вопрос о том, как ЕС должен формировать отношения с Россией, глава МИД Польши утверждал, что нужно начинать с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал на то, что Евросоюз вместо основанного на фактах диалога выбирает голословные обвинения в адрес России и запускает нелегитимные односторонние санкции. Российский министр подчеркнул, что данные санкции "запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза".