Подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам Контактной группы начали работу

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом говорится во вторник в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе.

"В соответствии с графиком координатора начались двусторонние консультации представителей ЛНР в подгруппе по политическим вопросам", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МИД Донецкой народной республики (ДНР), участники подгруппы по гуманитарным вопросам также приступили к работе. Запланировано обсуждение вопроса о "процессуальной очистке" граждан, переданных на территорию ДНР в рамках этапов обмена удерживаемыми лицами, состоявшихся в декабре 2019 года и апреле 2020 года. Кроме того, стороны намерены обсудить механизм обмена информацией об удерживаемых лицах, а также открытие новых пунктов пропуска в ЛНР.

Во вторник также состоятся заседания подгрупп по экономическим вопросам и вопросам безопасности Контактной группы. Заседание Контактной группы пройдет 23 июня.