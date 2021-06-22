Посол Китая в США покинет свой пост

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Посол Китая в Соединенных Штатах 68-летний Цуй Тянькай после восьми лет командировки покинет свой пост. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте посольства КНР в США.

"С апреля 2013 года я занимаю должность посла Китая в Соединенных Штатов, в мгновение ока продолжительность моей работы в США превысила восемь лет, в ближайшие дни я оставлю пост, чтобы вернуться на родину", - говорится в письме Цуй Тянькая, адресованном проживающим на территории США гражданам КНР.

"Это был самый длительный срок в моей дипломатической карьере за рубежом. Он позволил мне пережить многие исторические события, завести большое количество теплых друзей, а также подарил мне большое количество воспоминаний", - сказано в послании.

Цуй Тянькай родился в октябре 1952 года в Шанхае. В 2007-2009 годах занимал должность посла КНР в Японии, в 2009-2013 годах был заместителем министра иностранных дел КНР. С апреля 2013 года занимает должность посла КНР в Соединенных Штатах.